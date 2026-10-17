Генеральный штаб опроверг выдумки Герасимова о продвижении российских войск в Донецкой и Запорожской областях

По его словам, из-за отсутствия значительных успехов на фронте российское командование продолжает создавать иллюзию побед для политического руководства и внутренней аудитории. Очередным примером стал доклад начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, построенный на лжи, манипуляциях и преувеличениях. Об этом заявил пресс-секретарь Генштаба ВСУ Дмитрий Ковалев, подчеркнув, что у украинской стороны есть факты, опровергающие российские утверждения.

Герасимов заявлял, что с 1 сентября российские войска захватили более 1800 кв. км территории Украины и 92 населенных пункта.

«Это неправда. На самом деле благодаря активным действиям Силы обороны Украины с начала осени освободили больше территорий, чем удалось захватить врагу. Так же не соответствуют действительности заявления Герасимова о захвате Доброполья. Город остается под контролем Украины», — отметил Ковалев.

По его словам, российское руководство не впервые принимает желаемое за действительное. В частности, 1 сентября Владимир Путин заявлял о захвате Святогорска, который остается под контролем Украины.

Ковалев также опроверг заявления о захвате Константиновки и Алексеево-Дружковки, а также о выходе российских войск на окраины Краматорска. По состоянию на утро 17 октября в Константиновке продолжались бои, а позиции Сил обороны оставались в городе. Алексеево-Дружковка также не была захвачена, а утверждения о приближении к Краматорску не соответствовали ситуации на фронте.

Не подтвердились и заявления о наступлении в пригороде Славянска и контроле россиян над более чем половиной Николаевки. По данным представителя Генштаба, на южную окраину города проникла небольшая группа российских военных, которую Силы обороны пытались уничтожить с помощью ударно-поисковых действий.

Герасимов также заявлял о боях за Орехов и захвате Новопавловки и Новоандреевки. Однако по состоянию на 17 октября все три населенных пункта оставались под контролем ВСУ.

Кроме того, Ковалев опроверг утверждение о приближении российских войск к южным окраинам Запорожья на расстояние 5 км. По его словам, линия боевого столкновения длительное время проходила примерно в 22 км от города.

Очередной выдумкой пресс-секретарь назвал и заявления о захвате Великомихайловки в Днепропетровской области. По состоянию на 17 октября населенный пункт оставался под контролем Украины, а линия фронта проходила в 8 км к востоку от него.

Напомним, что 16 октября и в ночь на 17 октября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду логистических объектов российской армии. В частности, в районе населенного пункта Слобода-Селецкая Брянской области РФ зафиксировано поражение железнодорожного моста через реку Унеча.

За прошедшие сутки, 16 октября, на фронте в Украине произошло 238 боевых столкновений. Больше всего атак украинские военные отразили на Покровском направлении, где российские войска пытались продвинуться сразу у нескольких населенных пунктов.

В пятницу, 16 октября, российские террористические войска потеряли на фронте 1 950 солдат. Таким образом, общие боевые потери врага с момента полномасштабного вторжения уже составляют 1 562 970 человек.