Россияне расстреляли пленных украинских военных в Запорожье

Российские военные могли расстрелять украинских защитников после того, как взяли их в плен на Гуляйпольском направлении в Запорожской области. «По предварительным данным, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие взяли в плен украинских защитников, после чего расстреляли их», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данному факту начато досудебное расследование. Правоохранители должны установить, при каких обстоятельствах погибли украинские военнопленные, кто непосредственно причастен к их убийству и кто мог отдать соответствующий приказ.

Что известно о расследовании

Следователи изучают материалы, переданные украинскими военными. Среди них — данные перехваченных переговоров представителей Вооруженных сил Российской Федерации. Эти материалы должны помочь установить обстоятельства происшествия и возможных причастных к преступлению. Расследование проводится под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры. Уголовное производство возбуждено по факту военного преступления, повлекшего гибель людей.

Дело квалифицировано по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает ответственность за военные преступления, в частности за нарушение законов и обычаев войны, если они привели к гибели человека. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства убийства. Других подробностей относительно количества погибших военных, их личных данных и возможных подозреваемых в сообщении Офиса генерального прокурора не привели.

Расстрел военнопленных является грубым нарушением международного гуманитарного права. Женевские конвенции требуют гуманного обращения с военнопленными и запрещают их убийство. Окончательные выводы по конкретному эпизоду должны основываться на результатах расследования и собранных доказательствах. Об этом сообщил Офис генерального прокурора на своей странице в Facebook.

Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону приговорил четырёх жителей оккупированного Мелитополя по делу о взрывах и покушениях на представителей оккупационных властей. 38-летний Игорь Гаранин получил пожизненное заключение, а ещё трое обвиняемых — по 25 лет колонии. В ходе судебного процесса все четверо заявляли о пытках и давлении со стороны следствия.