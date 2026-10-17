Росіяни розстріляли полонених українських військових на Запоріжжі

Російські військові могли розстріляти українських захисників після того, як захопили їх у полон на Гуляйпільському напрямку в Запорізькій області. «За попередніми даними, на Гуляйпільському напрямку Запорізької області російські військовослужбовці захопили в полон українських захисників, після чого розстріляли їх», — йдеться в повідомленні прокуратури.

За цим фактом розпочали досудове розслідування. Правоохоронці мають встановити, за яких обставин загинули українські військовополонені, хто безпосередньо причетний до їхнього вбивства та хто міг віддати відповідний наказ.

Що відомо про розслідування

Слідчі опрацьовують матеріали, які передали українські військові. Серед них — дані перехоплень переговорів представників Збройних сил Російської Федерації. Ці матеріали мають допомогти встановити обставини події та можливих причетних до злочину. Розслідування проводять за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури. Кримінальне провадження відкрили за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей.

Справу кваліфікували за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність за воєнні злочини, зокрема за порушення законів і звичаїв війни, якщо вони призвели до загибелі людини. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини вбивства. Інших подробиць щодо кількості загиблих військових, їхніх особистих даних і можливих підозрюваних у повідомленні Офісу генерального прокурора не навели.

Розстріл військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Женевські конвенції вимагають гуманного поводження з військовополоненими та забороняють їх убивство. Остаточні висновки щодо конкретного епізоду мають ґрунтуватися на результатах розслідування та зібраних доказах. Про це повідомив Офіс генерального прокурора на своїй сторінці у Facebook.

Південний окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив чотирьох жителів окупованого Мелітополя у справі про вибухи та замахи на представників окупаційної влади. 38-річний Ігор Гаранін отримав довічне ув’язнення, а ще троє обвинувачених — по 25 років колонії. Під час судового процесу всі четверо заявляли про тортури та тиск з боку слідства.