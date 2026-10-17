США работают над организацией встречи Зеленского и Путина
Американские власти прилагают усилия, чтобы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина. В США отмечают, что уже есть определенные предложения относительно возможных переговоров.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами.
«США работают над организацией встречи, у них есть предложения», — подчеркнул украинский президент.
По его словам, переговоры могут состояться в одной из стран Ближнего Востока.
Команда Трампа уже озвучила несколько предложений, среди них — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия.
Также вполне вероятно, что эту встречу могут организовать в США во время заседания «Группы двадцати», однако подтверждения пока нет ни от Вашингтона, ни от Москвы.
«Эта встреча может состояться в одной из европейских стран. Я знаю, что европейцы начинают налаживать контакты по этому поводу. Посмотрим на результат чуть позже», — подытожил Зеленский.
Ранее Зеленский заявил о потеплении в отношениях с Польшей.
До этого Зеленский анонсировал возможную встречу переговорных команд Украины и США.
Также Зеленский считает, что США продолжат ослаблять санкции против России.
Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.