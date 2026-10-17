Зеленський заявив про потепління у відносинах із Польщею

Президент Володимир Зеленський заявив, що відносини України та Польщі останнім часом покращилися. Він подякував польському народу, прем’єр-міністру Дональду Туску та командам обох країн за підтримку й спільну роботу. Також глава держави пояснив, чому Києву та Варшаві важливо зміцнювати партнерство, попри розбіжності між країнами.

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив нинішні відносини з Польщею. За його словами, країни мають і далі зміцнювати співпрацю та спокійно розв’язувати суперечливі питання.

Зеленський подякував польському народу, прем’єр-міністру Дональду Туску та представникам обох країн за підтримку й спільну роботу. Він також позитивно відгукнувся про зустріч із польським прем’єром. «Для нас дуже важливо зараз бути разом, ворог один — Росія. І вона дуже занепокоєна тим, що в України і Польщі сильний союз. Нам треба тільки посилювати наші відносини і будь-які проблемні рішення намагатися вирішувати спокійніше. І навіть дуже складні речі ми вирішимо», — заявив президент.

За словами Зеленського, Росія зацікавлена в тому, щоб послабити партнерство між Києвом і Варшавою. Він наголосив, що Україна та Польща мають зосередитися на спільних інтересах і безпеці Європи, а розбіжності вирішувати через діалог. Президент також підкреслив важливість взаємної поваги у відносинах між двома державами. На його думку, навіть складні питання не повинні ставати перешкодою для подальшої співпраці.

Зеленський знову скористався аеропортом у Жешуві

14 жовтня Володимир Зеленський уперше із червня скористався польським аеропортом у Жешуві для закордонної поїздки. Звідти він вирушив до Лондона. Раніше президент змінив звичний маршрут закордонних візитів і почав частіше користуватися аеропортами Молдови та Румунії. Це сталося на тлі загострення відносин між Києвом і Варшавою.

Наприкінці травня та на початку червня між Україною та Польщею виник дипломатичний конфлікт. Однією з причин стало рішення президента Польщі Кароля Навроцького позбавити Зеленського ордена Білого орла — найвищої державної нагороди Польщі. Це рішення пов’язували з присвоєнням одному з українських військових підрозділів назви на честь героїв Української повстанської армії.

У відповідь Зеленський повернув польську нагороду поштою. Після цього він здійснював закордонні поїздки переважно через аеропорти Молдови та Румунії. Водночас Міністерство закордонних справ України заперечувало, що зміна маршруту президента мала політичні причини. Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявляв, що аеропорт у Жешуві залишався відкритим для Зеленського.

Тепер український президент говорить про покращення відносин між країнами та закликає продовжувати співпрацю. Він наголошує, що Київ і Варшава мають спільні безпекові інтереси, а суперечки між ними потрібно розв’язувати шляхом переговорів. Про це відомо із заяви глави держави під час спілкування з журналістами.

У Польщі 16 жовтня знову підняли військову авіацію на тлі російської повітряної атаки на Україну. Мешканцям Люблінського воєводства розіслали попередження про небезпеку.

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