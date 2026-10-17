У Лісабоні десятки тисяч людей протестували через житло й ціни — Jerusalem Post

Десятки тисяч людей у суботу пройшли центром Лісабона, протестуючи проти стрімкого зростання вартості життя та поглиблення житлової кризи в Португалії. Акцію скликала найбільша профспілка країни CGTP, яка заявила, що одну з головних столичних вулиць заповнили «багато десятків тисяч» учасників. Поліція власної оцінки чисельності не надала, повідомляє Jerusalem Post.

Вимоги протестувальників

Учасники маршу заявляють, що низькі зарплати не встигають за витратами на житло та загальним подорожчанням життя. Вони вимагали підвищення зарплат і пенсій, а також поліпшення державних послуг.

Напруження довкола житлової ситуації посилилося після того, як поліція на світанку в понеділок ліквідувала наметовий табір житлових активістів у північному місті Порту.

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Інфляція та ціни на житло

Інфляція в Португалії у вересні сягнула 3,6%. Її зростанню сприяли дорожчання продуктів і пального; ціни на паливо збільшилися на 15% у річному вимірі на тлі посилення напруженості на Близькому Сході.

За даними видання, від 2017 року ціни на житло в країні зросли більш ніж удвічі, а орендна плата за новими договорами майже подвоїлася. Найгостріше проблема доступності житла відчувається у великих містах.

Міністр у парламентських справах Карлуш Абреу Аморім напередодні заявив, що уряд не поступатиметься тиску вулиці, водночас зазначивши, що заходи для реагування на занепокоєння громадян уже впроваджують.

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