Десятки тысяч человек в субботу прошли по центру Лиссабона, протестуя против стремительного роста стоимости жизни и углубления жилищного кризиса в Португалии. Акцию созвала крупнейшая профсоюзная организация страны CGTP, заявившая, что одну из главных улиц столицы заполнили «многие десятки тысяч» участников. Полиция собственной оценки численности не предоставила, сообщает Jerusalem Post.

Требования протестующих

Участники марша заявляют, что низкие зарплаты не успевают за расходами на жилье и общим подорожанием жизни. Они требовали повышения зарплат и пенсий, а также улучшения государственных услуг.

Напряженность вокруг жилищной ситуации усилилась после того, как полиция на рассвете в понедельник ликвидировала палаточный лагерь жилищных активистов в северном городе Порту.

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Инфляция и цены на жилье

Инфляция в Португалии в сентябре достигла 3,6%. Ее росту способствовали подорожание продуктов и топлива; цены на топливо увеличились на 15% в годовом выражении на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке.

По данным издания, с 2017 года цены на жилье в стране выросли более чем вдвое, а арендная плата по новым договорам почти удвоилась. Наиболее остро проблема доступности жилья ощущается в крупных городах.

Министр по парламентским делам Карлуш Абреу Аморим накануне заявил, что правительство не уступит давлению улицы, одновременно отметив, что меры для реагирования на обеспокоенность граждан уже внедряются.

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