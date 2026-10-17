Dziesiątki tysięcy ludzi przeszły w sobotę przez centrum Lizbony, protestując przeciw gwałtownemu wzrostowi kosztów życia i pogłębiającemu się kryzysowi mieszkaniowemu w Portugalii. Akcję zwołała największa centrala związkowa w kraju, CGTP, która podała, że jedną z głównych ulic stolicy wypełniło „wiele dziesiątków tysięcy” uczestników. Policja nie przedstawiła własnych szacunków liczby protestujących, informuje Jerusalem Post.

Żądania protestujących

Uczestnicy marszu twierdzą, że niskie płace nie nadążają za kosztami mieszkań i ogólnym wzrostem kosztów życia. Domagali się podwyżek płac i emerytur, a także poprawy usług publicznych.

Napięcia wokół sytuacji mieszkaniowej nasiliły się po tym, jak policja o świcie w poniedziałek zlikwidowała obozowisko namiotowe aktywistów mieszkaniowych w północnym mieście Porto.

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Inflacja i ceny mieszkań

Inflacja w Portugalii we wrześniu osiągnęła 3,6%. Do jej wzrostu przyczyniły się drożejąca żywność i paliwa; ceny paliw wzrosły o 15% w ujęciu rocznym na tle rosnących napięć na Bliskim Wschodzie.

Według publikacji od 2017 roku ceny mieszkań w kraju wzrosły ponad dwukrotnie, a czynsze w nowych umowach niemal się podwoiły. Problem dostępności mieszkań jest najbardziej odczuwalny w dużych miastach.

Minister ds. parlamentarnych Carlos Abreu Amorim oświadczył dzień wcześniej, że rząd nie ustąpi pod presją ulicy, jednocześnie zaznaczając, że wdrażane są już środki mające odpowiedzieć na obawy obywateli.

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