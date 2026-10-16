Польща підняла авіацію через російську атаку на Україну

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У Польщі 16 жовтня знову підняли військову авіацію на тлі російської повітряної атаки на Україну. Мешканцям Люблінського воєводства розіслали попередження про небезпеку.

Урядовий центр безпеки Польщі повідомив, що ситуація перебуває під постійним моніторингом, а польські військово-повітряні сили діють у повітряному просторі країни.

«Російський повітряний напад на території України. Ситуація перебуває під моніторингом. У повітряному просторі Польщі діють польські військово-повітряні сили. Чекайте подальших повідомлень», — йдеться в повідомленні центру.

Джерело: Урядовий центр безпеки Польщі

У ніч проти 14 жовтня в Луцьку внаслідок влучання ворожого безпілотника виникла пожежа на території нафтобази. Загоряння сталося близько другої години ночі.

Військовий розповів про загибель майже всієї родини після удару РФ по Радушному.

Нагадаємо, російська ракета вбила багатодітну родину на Дніпропетровщині.

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