Польша подняла авиацию в связи с российским нападением на Украину

В Польше 16 октября вновь подняли военную авиацию на фоне российской воздушной атаки на Украину. Жителям Люблинского воеводства разослали предупреждения об опасности.

Правительственный центр безопасности Польши сообщил, что ситуация находится под постоянным мониторингом, а польские военно-воздушные силы действуют в воздушном пространстве страны.

«Российское воздушное нападение на территории Украины. Ситуация находится под мониторингом. В воздушном пространстве Польши действуют польские военно-воздушные силы. Ожидайте дальнейших сообщений», — говорится в сообщении центра.

Источник: Правительственный центр безопасности Польши

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Пожар произошел около двух часов ночи.

Военный рассказал о гибели почти всей семьи после удара РФ по Радушному.

Напомним, российская ракета убила многодетную семью в Днепропетровской области.

Читай нас в