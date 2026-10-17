Зеленский заявил о потеплении в отношениях с Польшей

Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения между Украиной и Польшей в последнее время улучшились. Он поблагодарил польский народ, премьер-министра Дональда Туска и команды обеих стран за поддержку и совместную работу. Также глава государства объяснил, почему Киеву и Варшаве важно укреплять партнерство, несмотря на разногласия между странами.

Президент Украины Владимир Зеленский положительно оценил нынешние отношения с Польшей. По его словам, страны должны и дальше укреплять сотрудничество и спокойно решать спорные вопросы.

Зеленский поблагодарил польский народ, премьер-министра Дональда Туска и представителей обеих стран за поддержку и совместную работу. Он также положительно отозвался о встрече с польским премьером. «Для нас сейчас очень важно быть вместе, враг один — Россия. И она очень обеспокоена тем, что у Украины и Польши сильный союз. Нам нужно только укреплять наши отношения и любые проблемные вопросы пытаться решать спокойнее. И даже очень сложные вопросы мы решим», — заявил президент.

По словам Зеленского, Россия заинтересована в том, чтобы ослабить партнерство между Киевом и Варшавой. Он подчеркнул, что Украина и Польша должны сосредоточиться на общих интересах и безопасности Европы, а разногласия решать путем диалога. Президент также подчеркнул важность взаимного уважения в отношениях между двумя государствами. По его мнению, даже сложные вопросы не должны становиться препятствием для дальнейшего сотрудничества.

Зеленский вновь воспользовался аэропортом в Жешуве

14 октября Владимир Зеленский впервые с июня воспользовался польским аэропортом в Жешуве для зарубежной поездки. Оттуда он отправился в Лондон. Ранее президент изменил привычный маршрут зарубежных визитов и стал чаще пользоваться аэропортами Молдовы и Румынии. Это произошло на фоне обострения отношений между Киевом и Варшавой.

В конце мая и начале июня между Украиной и Польшей возник дипломатический конфликт. Одной из причин стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Это решение связывали с присвоением одному из украинских воинских подразделений названия в честь героев Украинской повстанческой армии.

В ответ Зеленский вернул польскую награду по почте. После этого он совершал зарубежные поездки преимущественно через аэропорты Молдовы и Румынии. В то же время Министерство иностранных дел Украины отрицало, что изменение маршрута президента имело политические причины. Премьер-министр Польши Дональд Туск также заявлял, что аэропорт в Жешуве оставался открытым для Зеленского.

Теперь украинский президент говорит об улучшении отношений между странами и призывает продолжать сотрудничество. Он подчеркивает, что Киев и Варшава имеют общие интересы в сфере безопасности, а споры между ними нужно решать путем переговоров. Об этом известно из заявления главы государства во время общения с журналистами.

В Польше 16 октября вновь подняли военную авиацию на фоне российского воздушного удара по Украине. Жителям Люблинского воеводства разослали предупреждения об опасности.

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