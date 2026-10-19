Африканский национальный конгресс (АНК) в ЮАР не будет объявлять своих кандидатов на должности мэров до местных выборов, назначенных на 4 ноября. Партия опасается, что определение фаворитов может усилить внутренние разногласия и ослабить предвыборную кампанию, сообщает Daily Maverick.

Отвечающий за выборы в АНК Мдумисени Нтули подтвердил, что партия не будет раскрывать имена кандидатов в мэры по всей стране. По его словам, потенциальные кандидаты уже прошли собеседования и оценивание национальными должностными лицами партии, однако до выборов осталось мало времени, а разочарование тех, кого не выберут, может сказаться на агитации.

Опасения относительно поддержки на местах

По данным издания, Национальный исполнительный комитет АНК опасался сопротивления со стороны сторонников претендентов, которых не утвердят. Источник Daily Maverick в партии заявил, что местные структуры недостаточно готовы объяснять причины выбора конкретного кандидата и реагировать на недовольство.

АНК дважды переносил объявление окончательных кандидатур: сначала партия планировала сделать это в августе 2026 года, а затем отложила решение на сентябрь. Вместо окончательных кандидатов партия обнародовала списки претендентов. Партия надеется, что сохранение нескольких финалистов в борьбе не позволит конкурирующим группам прекратить работать на её избирательную кампанию.

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42 претендента в восьми метрополиях

В августе АНК представил 42 потенциальных кандидата для восьми метрополий после рассмотрения выдвижений от общественности, партийных ячеек и других структур. Окончательный выбор должны были сделать национальные должностные лица после проверок, собеседований и оценивания.

В Йоханнесбурге в короткий список вошли действующий мэр Дада Мореро, глава региональной структуры Лойисо Масуку и ветеран партии преподобный Фрэнк Чикане. В Тшване партия определила шестерых претендентов, в Экурхулени — четверых, включая действующего мэра Нкосиндифиле Ххаказу. В еТеквини среди кандидатов есть действующий мэр Сирил Ксаба и бывший премьер провинции Квазулу-Натал Номуса Дубе-Нкубе.

Отдельно Конституционный суд ЮАР 15 октября принял решение в пользу АНК в споре с Избирательной комиссией ЮАР относительно исключения 181 кандидата в советники в шести муниципалитетах. Суд обязал включить в бюллетени 51 кандидата в округах и 130 кандидатов по пропорциональной системе.

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