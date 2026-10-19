南非非洲人国民大会（ANC）将在定于11月4日举行的地方选举前不公布市长职位候选人。该党担心，确定热门人选可能加剧内部矛盾并削弱竞选活动，《每日马弗里克》报道。

ANC选举事务负责人姆杜米塞尼·恩图利确认，该党不会公布全国各地市长候选人的姓名。他表示，潜在候选人已经接受了该党全国官员的面试和评估，但距离选举所剩时间不多，未被选中的人士感到失望可能会影响拉票活动。

对地方支持的担忧

据该媒体报道，ANC全国执行委员会担心未获批准的竞争者的支持者会抵制。Daily Maverick的一名党内消息人士表示，地方组织尚未充分准备好解释选择特定候选人的原因并回应不满情绪。

ANC两次推迟公布最终候选人：该党最初计划于2026年8月公布，随后又将决定推迟到9月。该党没有公布最终候选人，而是公布了竞争者名单。该党希望，让多名最终入围者继续参与竞争，将不会使相互竞争的团体停止为其竞选活动工作。

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八个大都市区的42名竞争者

8月，ANC在审议来自公众、党支部和其他组织的提名后，为八个大都市区推出了42名潜在候选人。最终人选原本应由全国官员在审查、面试和评估后作出决定。

在约翰内斯堡，入围名单包括现任市长达达·莫雷罗、地区支部主席洛伊索·马苏库，以及党内资深人士弗兰克·奇卡内牧师。在茨瓦内，该党确定了六名竞争者；在埃库鲁莱尼确定了四名，其中包括现任市长恩科辛迪菲莱·哈卡扎。在埃特奎尼，候选人包括现任市长西里尔·萨巴和夸祖鲁-纳塔尔省前省长诺穆萨·杜贝-恩库贝。

另据报道，南非宪法法院于10月15日在ANC与南非选举委员会就六个市镇排除181名议员候选人的争议中作出有利于ANC的裁决。法院责令将51名选区候选人和130名比例代表制候选人列入选票。

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