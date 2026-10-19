АНК у ПАР не назве кандидатів у мери до місцевих виборів — Daily Maverick

Африканський національний конгрес (АНК) у ПАР не оголошуватиме своїх кандидатів на посади мерів до місцевих виборів, призначених на 4 листопада. Партія побоюється, що визначення фаворитів може посилити внутрішні розбіжності та послабити передвиборчу кампанію, повідомляє Daily Maverick.

Відповідальний за вибори в АНК Мдумісені Нтулі підтвердив, що партія не розкриватиме імена кандидатів у мери по всій країні. За його словами, потенційні кандидати вже пройшли співбесіди та оцінювання національними посадовцями партії, однак часу до виборів залишилося мало, а розчарування тих, кого не оберуть, може позначитися на агітації.

Побоювання щодо підтримки на місцях

За даними видання, Національний виконавчий комітет АНК остерігався опору з боку прихильників претендентів, яких не затвердять. Джерело Daily Maverick у партії заявило, що місцеві структури недостатньо готові пояснювати причини вибору конкретного кандидата та реагувати на невдоволення.

АНК двічі переносив оголошення остаточних кандидатур: спочатку партія планувала зробити це в серпні 2026 року, а потім відклала рішення на вересень. Замість остаточних кандидатів партія оприлюднила списки претендентів. Партія сподівається, що збереження кількох фіналістів у боротьбі не дасть конкуруючим групам припинити працювати на її виборчу кампанію.

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42 претенденти у восьми метрополіях

У серпні АНК представив 42 потенційних кандидатів для восьми метрополій після розгляду висувань від громадськості, партійних осередків та інших структур. Остаточний вибір мали зробити національні посадовці після перевірок, співбесід і оцінювання.

У Йоганнесбурзі до короткого списку увійшли чинний мер Дада Мореро, голова регіонального осередку Лойісо Масуку та ветеран партії преподобний Френк Чікане. У Тшване партія визначила шістьох претендентів, в Екурхулені — чотирьох, зокрема чинного мера Нкосіндіфіле Ххакхазу. В еТеквіні серед кандидатів є чинний мер Сиріл Ксаба та колишня прем'єрка провінції Квазулу-Наталь Номуса Дубе-Нкубе.

Окремо Конституційний суд ПАР 15 жовтня ухвалив рішення на користь АНК у спорі з Виборчою комісією ПАР щодо виключення 181 кандидата в радники у шести муніципалітетах. Суд зобов'язав включити до бюлетенів 51 кандидата в округах і 130 кандидатів за пропорційною системою.

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