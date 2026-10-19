Afrykański Kongres Narodowy (ANC) w RPA nie ogłosi swoich kandydatów na stanowiska burmistrzów przed wyborami lokalnymi wyznaczonymi na 4 listopada. Partia obawia się, że wskazanie faworytów może pogłębić wewnętrzne podziały i osłabić kampanię wyborczą, informuje Daily Maverick.

Odpowiedzialny za wybory w ANC Mdumiseni Ntuli potwierdził, że partia nie ujawni nazwisk kandydatów na burmistrzów w całym kraju. Jak powiedział, potencjalni kandydaci przeszli już rozmowy kwalifikacyjne i oceny przeprowadzone przez krajowych działaczy partii, jednak do wyborów pozostało niewiele czasu, a rozczarowanie osób, które nie zostaną wybrane, może wpłynąć na kampanię.

Obawy o poparcie na szczeblu lokalnym

Według publikacji Narodowy Komitet Wykonawczy ANC obawiał się oporu ze strony zwolenników kandydatów, którzy nie zostaną zatwierdzeni. Źródło Daily Maverick w partii stwierdziło, że lokalne struktury są niewystarczająco przygotowane do wyjaśniania powodów wyboru konkretnego kandydata i reagowania na niezadowolenie.

ANC dwukrotnie przekładał ogłoszenie ostatecznych kandydatur: początkowo partia planowała zrobić to w sierpniu 2026 roku, a następnie odłożyła decyzję na wrzesień. Zamiast ostatecznych kandydatów partia opublikowała listy pretendentów. Partia ma nadzieję, że pozostawienie w rywalizacji kilku finalistów nie pozwoli konkurującym grupom zaprzestać pracy na rzecz jej kampanii wyborczej.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

42 pretendentów w ośmiu metropoliach

W sierpniu ANC przedstawił 42 potencjalnych kandydatów dla ośmiu metropolii po rozpatrzeniu nominacji od społeczeństwa, struktur partyjnych i innych organizacji. Ostatecznego wyboru mieli dokonać krajowi działacze po weryfikacji, rozmowach kwalifikacyjnych i ocenie.

W Johannesburgu na krótkiej liście znaleźli się urzędujący burmistrz Dada Morero, przewodniczący regionalnej struktury Loyiso Masuku oraz weteran partii, wielebny Frank Chikane. W Tshwane partia wyłoniła sześciu pretendentów, w Ekurhuleni — czterech, w tym urzędującego burmistrza Nkosindiphile Xhakazę. W eThekwini wśród kandydatów są urzędujący burmistrz Cyril Xaba oraz była premier prowincji KwaZulu-Natal Nomusa Dube-Ncube.

Oddzielnie, Sąd Konstytucyjny RPA 15 października orzekł na korzyść ANC w sporze z Komisją Wyborczą RPA dotyczącym wykluczenia 181 kandydatów na radnych w sześciu gminach. Sąd nakazał umieścić na kartach do głosowania 51 kandydatów w okręgach i 130 kandydatów z list proporcjonalnych.

Czytaj nas na