Бывший президент Южно-Африканской Республики Табо Мбеки во время слушаний Комиссии Хампепе, расследующей задержки с преследованием по делам после работы Комиссии правды и примирения, отверг тайные договоренности с бывшими военными и полицейскими генералами времен апартеида. Он заявил, что не заключал соглашений, которые могли бы помешать Национальному прокурорскому управлению или полиции расследовать дела и преследовать бывших сотрудников сил безопасности.

Как сообщает Daily Maverick, Мбеки сказал, что генералы обратились к нему в 1996 году, когда Комиссия правды и примирения еще работала. По его словам, они заявили, что не будут подавать заявления на амнистию, если тогдашний президент Фредерик Виллем де Клерк и члены его кабинета не поступят так же. По утверждению Мбеки, Африканский национальный конгресс предложил обратиться к де Клерку и его коллегам с таким призывом.

Коллективное заявление на амнистию

Мбеки также рассказал о коллективном заявлении руководства АНК на амнистию. По его словам, его подали, чтобы создать моральные основания призвать бывшее правительство апартеида поступить так же. Он входил в так называемую Группу 37. Комиссия правды и примирения сначала предоставила амнистию ее участникам, однако позднее суд отменил это решение.

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Экс-президент заявил, что членов группы отобрали с учетом их руководящих должностей в соответствующий период. Он также сказал, что никто из них не совершил конкретного грубого нарушения прав человека, определенного законом о Комиссии правды и примирения.

Роль прокуратуры

Мбеки отверг утверждения о политическом вмешательстве его администрации в расследования дел, связанных с Комиссией правды и примирения. Он отметил, что в марте 2003 года в Национальном прокурорском управлении создали специализированное подразделение для таких производств, которое возглавил адвокат Антон Аккерман.

Бывший президент подчеркнул различие между президентским помилованием осужденных лиц и решениями прокуроров относительно расследований и обвинений. По его словам, полномочия президента по помилованию касались только людей, уже осужденных судом. Мбеки возложил ответственность за задержки в преследовании дел, связанных с Комиссией правды и примирения, на Национальное прокурорское управление.

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