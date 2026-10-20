Нигерийские военные заявили, что в результате авиаударов по позициям группировки «Исламское государство в Западной Африке» (ISWAP) на северо-востоке Нигерии с 10 по 18 октября погибли 103 боевика. По их данным, также были уничтожены несколько логистических центров и складов группировки.

Об операции сообщил исполняющий обязанности офицера военной информации Объединенной тактической группы «Операция Hadin Kai» Мохаммед Гони. Как пишет Premium Times Nigeria, в кампании были задействованы авиация нигерийской армии, полк дистанционно пилотируемых летательных аппаратов нигерийской армии и воздушный компонент операции.

Семь ударов в двух штатах

По словам Гони, военные нанесли семь ударов по целям вблизи Гудумбали в районе местного самоуправления Гузамала, а также в районах Баду, Маирари и Арина-Водже в штате Борно. Еще одну цель атаковали в Дусте-Уку, в районе местного самоуправления Гомби штата Адамава.

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Одним из результатов операции военные назвали удар по другой резиденции Абу Салима, которого они определили как вали ISWAP в южной части озера Чад. Согласно данным агентурной разведки, на которые сослались военные, погибли Джиндулла, названный охранником Абу Салима, и Абул Кисса — член совета шуры группировки. Также, по их словам, во время удара погибли другие заметные бойцы ISWAP.

Поражение логистической базы

Нигерийские военные заявили, что во время удара по резиденции были уничтожены девять лодочных двигателей и несколько мотоциклов, хранившихся на территории объекта. Они считают, что уничтожение этой базы ослабило возможности ISWAP использовать лесистую местность как укрытие и логистический пункт.

Отдельно Гони сообщил об операции 13 октября: воздушное средство Guardian отследило группу из 16 боевиков из района Маирари до скопления более 100 человек с несколькими мотоциклами. Это место находилось примерно в 23 километрах к востоку от Баду и в 19 километрах к западу от Монгуно. По оценке военных, точный удар по скоплению привел к гибели около 30 боевиков; при этом они не смогли подтвердить степень повреждения мотоциклов.

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