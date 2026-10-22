Видео: Клинтон предположила, что у Путина может быть компромат на Трампа из-за файлов Эпштейна

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон связала возможные уступки Дональда Трампа Москве с вероятным компроматом, который, согласно этой версии, может иметь Владимир Путин. Одним из аргументов называют сопротивление Трампа обнародованию документов, связанных с Джеффри Эпштейном.

Об этом сообщается в подкасте High Stakes, который Клинтон ведет вместе с журналисткой Карой Свишер.

Свишер спросила, почему Трамп именно сейчас ослабляет давление на Россию. Клинтон назвала несколько причин, и одна из них — возможный компромат.

«Я до сих пор считаю, что у Путина есть что-то на Трампа», — сказала она. По словам Клинтон, речь идет о фото, видео «или что угодно».

Доказательством бывшая госсекретарь считает то, насколько упорно Трамп сопротивлялся обнародованию файлов Эпштейна. По её мнению, логика президента США проста: держать Путина довольным, чтобы тот не обнародовал то, что у него есть.

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Клинтон вновь назвала Трампа марионеткой Путина, как и на дебатах десять лет назад, когда была кандидатом в президенты. Тогда, по её словам, она предупреждала о связях Трампа с Кремлём, а теперь мир видит подтверждение этого в прямом эфире.

Она также предположила, что Трамп хочет разделить мир на сферы влияния: США достанутся Северная и Южная Америка, Путину — Россия и Европа, а Си Цзиньпину — остальной мир. Клинтон предупредила, что Путин не остановится на Украине.

Источник: High Stakes

Ранее Путин попросил Виткоффа передать благодарность Мелании Трамп.

Переговоры Виткоффа с Путиным длились три часа и завершились.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

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