Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг в Телфорде призвал граждан и компании быть готовыми к возможным перебоям в цепочках поставок из-за кибератак или чрезвычайных ситуаций, сообщает Anadolu Agency.

Риски для повседневной жизни

Стритинг заявил, что жителям страны следует лучше осознавать новые риски для Великобритании и заранее продумывать свои действия. По его словам, бизнес может столкнуться со все более сложными кибератаками, а поставки необходимых товаров могут быть нарушены действиями враждебных государственных структур или террористов.

В качестве примера министр привел возможный сбой платежных систем в местном супермаркете. Он назвал такие ситуации повседневными вызовами и угрозами, к которым страна должна быть готова.

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Кампания Be Ready

Правительство запускает кампанию Be Ready, в рамках которой гражданам будут предоставлять советы по подготовке к чрезвычайным ситуациям. В частности, людям будут предлагать заранее собрать необходимые запасы и узнать, как они могут участвовать в поддержке сообществ в случае чрезвычайного происшествия.

Во время выступления на заводе UK Gun Hall Plant в Телфорде Стритинг также объявил о возобновлении в стране внутреннего производства орудийных стволов для танков впервые за два десятилетия.

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