Brytyjski minister obrony Wes Streeting w Telford wezwał obywateli i firmy do przygotowania się na możliwe zakłócenia w łańcuchach dostaw spowodowane cyberatakami lub sytuacjami nadzwyczajnymi, poinformowała Anadolu Agency.

Ryzyko dla codziennego życia

Streeting oświadczył, że mieszkańcy kraju powinni lepiej rozumieć nowe zagrożenia dla Wielkiej Brytanii i z wyprzedzeniem planować swoje działania. Według niego firmy mogą mierzyć się z coraz bardziej złożonymi cyberatakami, a dostawy niezbędnych towarów mogą zostać zakłócone przez wrogie struktury państwowe lub terrorystów.

Jako przykład minister podał możliwą awarię systemów płatniczych w lokalnym supermarkecie. Określił takie sytuacje jako codzienne wyzwania i zagrożenia, na które kraj musi być przygotowany.

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Kampania Be Ready

Rząd uruchamia kampanię Be Ready, w ramach której obywatele będą otrzymywać porady dotyczące przygotowania się na sytuacje nadzwyczajne. W szczególności ludziom będzie się proponować wcześniejsze zgromadzenie niezbędnych zapasów oraz zdobycie informacji, jak mogą wesprzeć społeczności w razie nadzwyczajnego zdarzenia.

Podczas wystąpienia w zakładzie UK Gun Hall Plant w Telford Streeting ogłosił również wznowienie w kraju krajowej produkcji luf armatnich do czołgów po raz pierwszy od dwóch dekad.

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