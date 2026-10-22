美国前国务卿希拉里·克林顿将唐纳德·特朗普可能对莫斯科作出的让步，与弗拉基米尔·普京据称掌握的潜在把柄联系在一起。 其中一个论据是特朗普反对公开与杰弗里·爱泼斯坦有关的文件。

这一消息来自克林顿与记者卡拉·斯维舍共同主持的播客节目《High Stakes》。

斯维舍尔问道，为什么特朗普偏偏在这个时候减轻对俄罗斯的施压。克林顿列举了几个原因，其中之一就是可能存在的把柄。

“我至今仍认为，普京手里握有能拿特朗普把柄的东西，”她说。据克林顿称，这可能包括照片、视频“或任何其他东西”。

这位前国务卿认为，特朗普曾极力阻挠公布爱泼斯坦文件一事，便是这一推论的佐证。在她看来，美国总统的逻辑很简单：让普京保持满意，以免他公开自己掌握的那些材料。

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克林顿再次称特朗普是普京的傀儡，就像十年前她作为总统候选人参加辩论时那样。她表示，当时她就曾警告过特朗普与克里姆林宫的联系，而如今全世界正亲眼目睹这一事实的印证。

她还推测，特朗普希望将世界划分为不同的势力范围：北美和南美归美国所有，俄罗斯和欧洲归普京所有，而习近平则掌控世界其余地区。 克林顿警告称，普京不会止步于乌克兰。

来源：High Stakes

此前，普京曾请维特科夫向梅拉尼娅·特朗普转达谢意。

维特科夫与普京的会谈持续了三个小时，现已结束。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

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