英国解密文件证实，安全局MI5自1933年起至奈·贝文于1960年去世，一直监视这位英国国家医疗服务体系（NHS）创始人之一的活动。据《塞浦路斯邮报》报道，这些材料由英国国家档案馆公布。

MI5的怀疑

MI5跟踪了贝文在议会中的活动，以及他在议会外的行踪和会面。这一机构怀疑这名坚定的社会主义者对共产党人抱有同情；贝文是议会中批评温斯顿·丘吉尔及其战时联合政府最突出的议员之一。

文件指出，监视与贝文同共产党的接触，以及他在第二次世界大战期间对英国政府的批评有关。与此同时，MI5的调查似乎并未发现值得担忧的理由。

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一份1955年的内部备忘录指出，自1943年起掌握的信息显示，共产党和托洛茨基主义者曾不时试图招募贝文合作，但未能成功。

在创建NHS中的作用

战后，贝文担任卫生大臣。人们认为他于1948年创立了国家NHS。这位前威尔士矿工以演讲才能闻名，但同时也被视为工党内部和英国全国颇具争议的人物。

贝文去世两年后，对其MI5档案的审查指出，尽管他的声誉颇具争议，案件材料却出人意料地克制。在其他公布的档案中，还有关于德国外交官沃尔夫冈·楚·普特利茨的文件，以及关于苏联特工和涉嫌与他们合作人员的文件。

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