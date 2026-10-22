W Wielkiej Brytanii odtajnione dokumenty potwierdziły, że służba bezpieczeństwa MI5 monitorowała działalność Nye Bevana — jednego z twórców Narodowej Służby Zdrowia (NHS) — od 1933 roku aż do jego śmierci w 1960 roku. Jak podaje Cyprus Mail, materiały opublikowało Archiwum Narodowe.

Podejrzenia MI5

MI5 śledziła działalność Bevana w parlamencie, a także jego przemieszczanie się i spotkania poza nim. Służba podejrzewała przekonanego socjalistę, który był jednym z najwyrazistszych parlamentarnych krytyków Winstona Churchilla i jego wojennej koalicji, o sympatie komunistyczne.

W dokumentach wskazano, że inwigilacja była związana z kontaktami Bevana z Partią Komunistyczną oraz jego krytyką brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej. Jednocześnie śledztwo MI5 najwyraźniej nie wykazało powodów do niepokoju.

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W notatce służbowej z 1955 roku stwierdzono, że informacje dostępne od 1943 roku wskazywały, iż Partia Komunistyczna i trockiści od czasu do czasu próbowali pozyskać Bevana do współpracy, ale bez powodzenia.

Rola w utworzeniu NHS

Po wojnie Bevan objął stanowisko ministra zdrowia. Przypisuje mu się utworzenie państwowej NHS w 1948 roku. Były walijski górnik był znany ze swoich umiejętności oratorskich, ale jednocześnie uważano go za kontrowersyjną postać zarówno w Partii Pracy, jak i w całym kraju.

Dwa lata po śmierci Bevana w przeglądzie jego akt MI5 zaznaczono, że mimo jego kontrowersyjnej reputacji materiały sprawy są zaskakująco powściągliwe. Wśród innych ujawnionych akt znajdują się dokumenty dotyczące niemieckiego dyplomaty Wolfganga zu Putlitza, a także radzieckich agentów i osób podejrzewanych o współpracę z nimi.

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