В Великобритании рассекреченные документы подтвердили, что служба безопасности MI5 следила за деятельностью Ная Бевана — одного из создателей Национальной службы здравоохранения NHS — с 1933 года до его смерти в 1960 году. Как сообщает Cyprus Mail, материалы обнародовал Национальный архив.

Подозрения MI5

MI5 отслеживала деятельность Бевана в парламенте, а также его передвижения и встречи за его пределами. Служба подозревала убежденного социалиста, который был одним из наиболее заметных парламентских критиков Уинстона Черчилля и его военной коалиции, в симпатиях к коммунистам.

В документах указано, что слежка была связана с контактами Бевана с Коммунистической партией и его критикой британского правительства во время Второй мировой войны. В то же время расследование MI5, по-видимому, не выявило оснований для беспокойства.

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В служебной записке 1955 года отмечалось, что имеющаяся с 1943 года информация свидетельствовала: Коммунистическая партия и троцкисты время от времени пытались привлечь Бевана к сотрудничеству, но безуспешно.

Роль в создании NHS

После войны Беван занял пост министра здравоохранения. Ему приписывают создание государственной NHS в 1948 году. Бывший валлийский шахтер был известен ораторскими способностями, однако его также считали противоречивой фигурой как в Лейбористской партии, так и в стране в целом.

Через два года после смерти Бевана в обзоре его досье MI5 отмечалось, что, несмотря на его противоречивую репутацию, материалы дела на удивление сдержанны. Среди других обнародованных файлов есть документы о немецком дипломате Вольфганге цу Путлице, а также о советских агентах и подозреваемых в сотрудничестве с ними.

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