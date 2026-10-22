Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton powiązała ewentualne ustępstwa Donalda Trumpa wobec Moskwy z prawdopodobnym materiałem kompromitującym, który – zgodnie z tą wersją – może posiadać Władimir Putin. Jako jeden z argumentów podaje się sprzeciw Trumpa wobec upublicznienia dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem.

Informacje na ten temat pojawiły się w podcaście „High Stakes”, który Clinton prowadzi wspólnie z dziennikarką Karą Swisher.

Swisher zapytała, dlaczego Trump właśnie teraz osłabia presję na Rosję. Clinton wymieniła kilka powodów, a jednym z nich jest potencjalny kompromitujący materiał.

„Nadal uważam, że Putin ma coś na Trumpa” – powiedziała. Według Clinton chodzi o zdjęcia, filmy „lub cokolwiek innego”.

Była sekretarz stanu uważa za dowód to, jak zaciekle Trump sprzeciwiał się upublicznieniu akt Epsteina. Jej zdaniem logika prezydenta USA jest prosta: utrzymywać Putina w dobrym nastroju, aby ten nie ujawnił tego, co posiada.

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Clinton ponownie nazwała Trumpa marionetką Putina, podobnie jak podczas debat dziesięć lat temu, kiedy była kandydatką na prezydenta. Wtedy, jak twierdzi, ostrzegała przed powiązaniami Trumpa z Kremlem, a teraz świat widzi na własne oczy potwierdzenie tych słów.

Zasugerowała również, że Trump chce podzielić świat na strefy wpływów: USA dostaną Amerykę Północną i Południową, Putinowi – Rosję i Europę, a Xi Jinpingowi – resztę świata. Clinton ostrzegła, że Putin nie poprzestanie na Ukrainie.

Źródło: High Stakes

Wcześniej Putin poprosił Witkofa o przekazanie podziękowań Melanii Trump.

Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

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