Wideo: Clinton zasugerowała, że Putin może dysponować materiałami kompromitującymi Trumpa w związku z aktami Epsteina
Była sekretarz stanu USA Hillary Clinton powiązała ewentualne ustępstwa Donalda Trumpa wobec Moskwy z prawdopodobnym materiałem kompromitującym, który – zgodnie z tą wersją – może posiadać Władimir Putin. Jako jeden z argumentów podaje się sprzeciw Trumpa wobec upublicznienia dokumentów związanych z Jeffreyem Epsteinem.
Informacje na ten temat pojawiły się w podcaście „High Stakes”, który Clinton prowadzi wspólnie z dziennikarką Karą Swisher.
Swisher zapytała, dlaczego Trump właśnie teraz osłabia presję na Rosję. Clinton wymieniła kilka powodów, a jednym z nich jest potencjalny kompromitujący materiał.
„Nadal uważam, że Putin ma coś na Trumpa” – powiedziała. Według Clinton chodzi o zdjęcia, filmy „lub cokolwiek innego”.
Była sekretarz stanu uważa za dowód to, jak zaciekle Trump sprzeciwiał się upublicznieniu akt Epsteina. Jej zdaniem logika prezydenta USA jest prosta: utrzymywać Putina w dobrym nastroju, aby ten nie ujawnił tego, co posiada.
Clinton ponownie nazwała Trumpa marionetką Putina, podobnie jak podczas debat dziesięć lat temu, kiedy była kandydatką na prezydenta. Wtedy, jak twierdzi, ostrzegała przed powiązaniami Trumpa z Kremlem, a teraz świat widzi na własne oczy potwierdzenie tych słów.
Zasugerowała również, że Trump chce podzielić świat na strefy wpływów: USA dostaną Amerykę Północną i Południową, Putinowi – Rosję i Europę, a Xi Jinpingowi – resztę świata. Clinton ostrzegła, że Putin nie poprzestanie na Ukrainie.
Źródło: High Stakes
Wcześniej Putin poprosił Witkofa o przekazanie podziękowań Melanii Trump.
Rozmowy Witkofa z Putinem trwały trzy godziny i dobiegły końca.
Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.