Військові Нігерії заявили про загибель 103 бійців ISWAP — Premium Times Nigeria

Нігерійські військові заявили, що внаслідок авіаударів по позиціях угруповання «Ісламська держава в Західній Африці» (ISWAP) на північному сході Нігерії з 10 до 18 жовтня загинули 103 бойовики. За їхніми даними, також було знищено кілька логістичних центрів і складів угруповання.

Про операцію повідомив виконувач обов’язків офіцера з військової інформації Об’єднаної тактичної групи «Операція Hadin Kai» Мохаммед Гоні. Як пише Premium Times Nigeria, у кампанії були задіяні авіація нігерійської армії, полк дистанційно пілотованих літальних апаратів нігерійської армії та повітряний компонент операції.

Сім ударів у двох штатах

За словами Гоні, військові завдали семи ударів по цілях поблизу Гудумбалі в районі місцевого самоврядування Гузамала, а також у районах Баду, Маїрарі та Аріна-Водже в штаті Борно. Ще одну ціль атакували в Дусте-Уку, в районі місцевого самоврядування Гомбі штату Адамава.

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Одним із результатів операції військові назвали удар по іншій резиденції Абу Саліма, якого вони визначили як валі ISWAP у південній частині озера Чад. За даними агентурної розвідки, на які послалися військові, загинули Джиндулла, якого назвали охоронцем Абу Саліма, та Абул Кісса — член ради шури угруповання. Також, за їхніми словами, під час удару загинули інші помітні бійці ISWAP.

Ураження логістичної бази

Нігерійські військові заявили, що під час удару по резиденції було знищено дев’ять човнових двигунів і кілька мотоциклів, які зберігалися на території об’єкта. Вони вважають, що знищення цієї бази послабило можливості ISWAP використовувати лісисту місцевість як укриття та логістичний пункт.

Окремо Гоні повідомив про операцію 13 жовтня: авіаційний засіб Guardian відстежив групу з 16 бойовиків із району Маїрарі до скупчення понад 100 осіб із кількома мотоциклами. Це місце розташовувалося приблизно за 23 кілометри на схід від Баду та за 19 кілометрів на захід від Монгуно. За оцінкою військових, точний удар по скупченню призвів до загибелі близько 30 бойовиків; водночас ступінь пошкодження мотоциклів вони не змогли підтвердити.

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