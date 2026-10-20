Посадовець Reform UK сумнівався, чи підпадуть £72 млн під ліміт — The Guardian

У Великій Британії відсторонений керівник політики партії Reform UK Джеймс Орр на прихованому записі висловив сумніви, чи підпадуть під майбутні обмеження великі пожертви від мільярдерів Крістофера Гарборна та Бена Дело. Згодом кожен із них пожертвував партії по £36 млн — загалом £72 млн.

Можливий ліміт для донорів

Як повідомляє The Guardian, запис зробила розслідувальна група Verbatim у липні 2026 року. Її журналіст видавав себе за потенційного донора. Орр, який на той час очолював напрям політики партії, обговорював можливі труднощі для майбутніх пожертв Гарборна й Дело та говорив про поповнення партійної скарбниці напередодні жорсткіших правил.

Запропонований закон передбачає ліміт у £100 тис. для закордонних донорів. Його планують застосовувати до пожертв, зроблених після березня 2026 року. Донор, який хоче пожертвувати понад £100 тис., має проживати у Великій Британії щонайменше календарний рік.

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Позиція партії та статус Орра

Орр припускав, що Дело може відповідати критерію проживання, якщо закон не вимагатиме податкового резидентства у Великій Британії. Стосовно Гарборна він сказав, що ситуація може бути складнішою. За даними видання, Гарборн жив у Таїланді, а влітку зареєструвався для голосування в графстві Гемпшир. Дело тривалий час мешкає в Гонконзі, хоча вже кілька років перебуває у британському внутрішньому виборчому реєстрі.

Reform UK заявила, що повністю впевнена в законності обох пожертв і не вважає, що їх доведеться повертати. Партія також наголосила, що ретроспективний ліміт для закордонних донорів ще не ухвалено. Юристи Гарборна назвали коментарі Орра приватними припущеннями, а представники Дело не стали оцінювати правові наслідки закону, якого ще немає.

Минулого місяця Орра відсторонили від посади після показу Channel 4 інших прихованих записів Verbatim. На них він, за даними видання, обговорював способи обійти правила фінансування для прийняття пожертв від донора зі США. Обставини, пов’язані з цими записами, розслідує поліція; Орр раніше заперечував порушення виборчого законодавства щодо закордонного фінансування.

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