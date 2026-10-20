W Wielkiej Brytanii zawieszony szef polityki partii Reform UK, James Orr, wyraził na potajemnym nagraniu wątpliwości, czy duże darowizny od miliarderów Christophera Harborne’a i Bena Delo będą objęte przyszłymi ograniczeniami. Później każdy z nich przekazał partii po 36 mln funtów — łącznie 72 mln funtów.

Możliwy limit dla darczyńców

Jak informuje „The Guardian”, nagranie zostało wykonane przez grupę śledczą Verbatim w lipcu 2026 roku. Jej dziennikarz podawał się za potencjalnego darczyńcę. Orr, który wówczas kierował działem polityki partii, omawiał możliwe trudności dotyczące przyszłych darowizn Harborne’a i Delo oraz mówił o zasilaniu partyjnej kasy przed zaostrzeniem zasad.

Proponowana ustawa przewiduje limit 100 tys. funtów dla zagranicznych darczyńców. Ma on obejmować darowizny dokonane po marcu 2026 roku. Darczyńca, który chce przekazać ponad 100 tys. funtów, musi mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej jeden rok kalendarzowy.

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Stanowisko partii i status Orra

Orr przypuszczał, że Delo może spełniać kryterium zamieszkania, jeśli ustawa nie będzie wymagała rezydencji podatkowej w Wielkiej Brytanii. W odniesieniu do Harborne’a powiedział, że sytuacja może być bardziej skomplikowana. Według gazety Harborne mieszkał w Tajlandii, a latem zarejestrował się do głosowania w hrabstwie Hampshire. Delo od dawna mieszka w Hongkongu, choć od kilku lat figuruje w brytyjskim krajowym rejestrze wyborców.

Reform UK oświadczyła, że jest w pełni przekonana o legalności obu darowizn i nie uważa, że będą musiały zostać zwrócone. Partia podkreśliła również, że retrospektywny limit dla zagranicznych darczyńców nie został jeszcze uchwalony. Prawnicy Harborne’a nazwali komentarze Orra prywatnymi spekulacjami, a przedstawiciele Delo nie chcieli oceniać prawnych konsekwencji ustawy, która jeszcze nie istnieje.

W ubiegłym miesiącu Orr został zawieszony po tym, jak Channel 4 pokazał inne potajemne nagrania Verbatim. Według publikacji rozmawiał na nich o sposobach obejścia zasad finansowania, aby przyjmować darowizny od darczyńcy ze Stanów Zjednoczonych. Okoliczności związane z tymi nagraniami bada policja; Orr wcześniej zaprzeczał naruszeniu prawa wyborczego dotyczącego zagranicznego finansowania.

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