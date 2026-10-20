В Великобритании отстранённый руководитель направления политики партии Reform UK Джеймс Орр на скрытой записи выразил сомнения в том, подпадут ли крупные пожертвования от миллиардеров Кристофера Харборна и Бена Дело под будущие ограничения. Позднее каждый из них пожертвовал партии по £36 млн — в общей сложности £72 млн.

Возможный лимит для доноров

Как сообщает The Guardian, запись была сделана расследовательской группой Verbatim в июле 2026 года. Её журналист выдавал себя за потенциального донора. Орр, который на тот момент возглавлял направление политики партии, обсуждал возможные трудности для будущих пожертвований Харборна и Дело и говорил о пополнении партийной казны накануне ужесточения правил.

Предлагаемый закон предусматривает лимит в £100 тыс. для зарубежных доноров. Его планируют применять к пожертвованиям, сделанным после марта 2026 года. Донор, желающий пожертвовать более £100 тыс., должен проживать в Великобритании не менее одного календарного года.

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Позиция партии и статус Орра

Орр предполагал, что Дело может соответствовать критерию проживания, если закон не будет требовать налогового резидентства в Великобритании. Относительно Харборна он сказал, что ситуация может быть сложнее. По данным издания, Харборн жил в Таиланде, а летом зарегистрировался для голосования в графстве Хэмпшир. Дело долгое время живёт в Гонконге, хотя уже несколько лет состоит в британском внутреннем избирательном реестре.

Reform UK заявила, что полностью уверена в законности обоих пожертвований и не считает, что их придётся вернуть. Партия также подчеркнула, что ретроспективный лимит для зарубежных доноров ещё не принят. Юристы Харборна назвали комментарии Орра частными предположениями, а представители Дело не стали оценивать правовые последствия закона, которого ещё нет.

В прошлом месяце Орра отстранили от должности после показа Channel 4 других скрытых записей Verbatim. На них он, по данным издания, обсуждал способы обойти правила финансирования для принятия пожертвований от донора из США. Обстоятельства, связанные с этими записями, расследует полиция; Орр ранее отрицал нарушение избирательного законодательства относительно зарубежного финансирования.

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