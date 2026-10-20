在英国，被停职的Reform UK政策主管詹姆斯·奥尔在一段秘密录音中对亿万富翁克里斯托弗·哈伯恩和本·德洛的大额捐款是否会受到未来限制表示怀疑。此后，两人各向该党捐赠了3600万英镑，合计7200万英镑。

捐款人的可能限额

据《卫报》报道，该录音由调查组织Verbatim于2026年7月录制。该组织的一名记者冒充潜在捐款人。时任该党政策部门负责人的奥尔讨论了哈伯恩和德洛未来捐款可能面临的困难，并谈到在规则收紧前充实党的资金。

拟议法律规定，海外捐款人的捐款限额为10万英镑。该规定计划适用于2026年3月之后作出的捐款。希望捐赠超过10万英镑的捐款人必须在英国居住至少一个日历年。

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该党的立场与奥尔的状态

奥尔推测，如果法律不要求在英国具有税务居民身份，德洛可能符合居住标准。对于哈伯恩，他表示情况可能更为复杂。据该报报道，哈伯恩居住在泰国，并于夏季在汉普郡登记投票。德洛长期居住在香港，尽管他已在英国国内选民登记册上登记数年。

Reform UK表示，完全相信两笔捐款的合法性，并不认为必须退还这些款项。该党还强调，针对海外捐款人的追溯性限额尚未获得通过。哈伯恩的律师称奥尔的评论是私人推测，而德洛的代表拒绝评估一部尚不存在的法律所带来的法律后果。

上个月，在Channel 4播放Verbatim的其他秘密录音后，奥尔被停职。据该报报道，在这些录音中，他讨论了规避资金规则、以接受来自美国捐款人捐款的方法。与这些录音有关的情况正在接受警方调查；奥尔此前否认违反有关海外资金的选举法律。

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