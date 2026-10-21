在法国巴黎，Euronaval发布的《世界国防造船》报告计算称，中国在2024—2025年建造了636,208吨军舰。这超过了美国同期建造军舰总吨位270,509吨的两倍，Defense News报道。

中国在全球造船业中的份额

报告称，中国占2024—2025年全球建造军舰吨位的三分之一以上。该研究的数据由Flottes de Combat和法国海事工业协会Gican收集。

这两年间，全球建造军舰的总吨位达到147万吨，而此前两年为959,671吨。全球军舰建造的价值从2022—2023年的818亿美元增至2024—2025年的1,239亿美元。中国生产的价值估计为435亿美元，美国生产的价值为268亿美元。

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生产速度的变化

2022—2023年的比例有所不同：中国造船厂建造的军舰总吨位为202,520吨，美国造船厂为245,703吨。同时，截至2026年1月1日，美国排水量超过200吨的军舰舰队总吨位为311万吨，而中国为144万吨。

2024—2025年，俄罗斯以149,056吨的建造军舰吨位位居第三。其后是印度，吨位为76,430吨，以及意大利，吨位为53,700吨。报告发布前举行的Euronaval展览将于11月3日在巴黎开幕。

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