W Paryżu we Francji w raporcie World Defense Shipbuilding, opublikowanym przez Euronaval, obliczono, że Chiny w latach 2024–2025 zbudowały 636 208 ton okrętów wojennych. To ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku USA, które w tym samym okresie zbudowały okręty o łącznym tonażu 270 509 ton, informuje Defense News.

Udział Chin w światowym przemyśle stoczniowym

Według raportu Chiny zapewniły ponad jedną trzecią światowego tonażu okrętów wojennych zbudowanych w latach 2024–2025. Dane do badania zebrały Flottes de Combat oraz francuskie stowarzyszenie przemysłu morskiego Gican.

Łączny tonaż okrętów wojennych zbudowanych na świecie w tych dwóch latach osiągnął 1,47 mln ton wobec 959 671 ton w poprzednim okresie dwuletnim. Wartość światowej budowy okrętów wojennych wzrosła z 81,8 mld dolarów w latach 2022–2023 do 123,9 mld dolarów w latach 2024–2025. Wartość chińskiej produkcji oszacowano na 43,5 mld dolarów, a amerykańskiej na 26,8 mld dolarów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zmiana tempa produkcji

W latach 2022–2023 proporcje były inne: chińskie stocznie zbudowały okręty wojenne o łącznym tonażu 202 520 ton, a amerykańskie — 245 703 ton. Jednocześnie na dzień 1 stycznia 2026 roku łączny tonaż amerykańskiej floty okrętów wojennych o wyporności ponad 200 ton wynosił 3,11 mln ton, podczas gdy chińskiej — 1,44 mln ton.

W latach 2024–2025 Rosja zajęła trzecie miejsce pod względem tonażu zbudowanych okrętów wojennych, z wynikiem 149 056 ton. Kolejne były Indie z 76 430 tonami i Włochy z 53 700 tonami. Wystawa Euronaval, przed którą opublikowano raport, ma rozpocząć się w Paryżu 3 listopada.

Czytaj nas na