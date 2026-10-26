Komisja Zdrowia Sejmu planuje złożyć nowy projekt ustawy o ograniczeniu sprzedaży alkoholu. Dokument może obejmować całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych butelkach, tak zwanych „małpkach”, minimalną cenę alkoholu oraz wymóg sprzedaży alkoholu na stacjach paliw bez otwartej ekspozycji.

Jak informuje RMF24, projekt może zostać złożony pod koniec roku lub na początku następnego. Jego treść będzie zależeć od zakończenia procedury legislacyjnej dotyczącej innego projektu ustawy antyalkoholowej, który został już uchwalony przez Sejm i ma zostać rozpatrzony przez Senat w tym tygodniu.

Sprzedaż alkoholu na stacjach paliw

Wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia Wioletta Tomczak z partii Polska 2050 oświadczyła, że klienci na stacjach paliw nie będą widzieć alkoholu tak jak w zwykłych sklepach. Według niej chodzi o to, aby osoby odwiedzające stacje paliw nie były zachęcane do kupowania alkoholu.

Tomczak powołała się również na badania grupy abstynentów z Gdańska, według których 70–80% osób przeżywających kryzys alkoholowy kupuje alkohol na stacjach paliw. Zauważyła, że podobną zasadę sprzedaży bez otwartej ekspozycji stosuje się wobec wyrobów tytoniowych.

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Minimalna cena i małe butelki

Według Tomczak minimalna cena alkoholu ma uzupełnić zakaz promocji cenowych i zmniejszyć atrakcyjność kupowania alkoholu. Komisja chce również włączyć do projektu całkowity zakaz sprzedaży alkoholu w małych opakowaniach.

Wcześniej posłowie partii Prawo i Sprawiedliwość złożyli własny projekt ustawy zakazujący sprzedaży „małpek”. Jeśli komisja przedstawi swoją inicjatywę, Sejm może równolegle pracować nad obiema propozycjami.

Projekt ustawy, który jest już rozpatrywany przez Senat, przewiduje ogólnokrajowy zakaz nocnej sprzedaży alkoholu od 22:00 do 6:00, w tym z wyjątkiem lokali gastronomicznych. Zawiera także całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa.

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