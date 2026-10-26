波兰众议院委员会拟禁售小瓶装酒类——RMF24

波兰众议院卫生委员会计划提交一项限制酒类销售的新法案。该文件可能包括全面禁止销售小瓶装酒类，即所谓的“猴子酒”，设定酒类最低价格，以及要求加油站销售酒类时不得采用开放式陈列。

据RMF24报道，该法案可能在今年年底或明年年初提交。其内容将取决于另一项反酒精法案立法程序的完成情况；该法案已获众议院批准，并将于本周由参议院审议。

加油站的酒类销售

来自“波兰2050”党的卫生委员会副主席维奥莱塔·托姆恰克表示，加油站的顾客将不会像在普通商店那样看到酒类。她说，此举旨在避免加油站访客受到购买酒类的诱导。

托姆恰克还援引格但斯克一个戒酒者团体的研究称，70%至80%正经历酒精危机的人会在加油站购买酒类。她指出，对烟草制品也采用类似的非开放式陈列销售原则。

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最低价格和小瓶装

托姆恰克表示，酒类最低价格应当补充对价格促销的禁令，并降低购买酒类的吸引力。委员会还希望在法案中纳入全面禁止销售小包装酒类的规定。

此前，来自法律与公正党（PiS）的议员已提交了一项禁止销售“猴子酒”的法案。如果委员会提交其倡议，众议院可能同时审议两项提案。

目前已由参议院审议的法案规定，在全国范围内禁止于22:00至6:00期间夜间销售酒类，其中餐饮场所除外。该法案还包括全面禁止所有酒精饮料的广告和推广，其中包括啤酒。

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