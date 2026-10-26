Комиссия здравоохранения польского Сейма планирует внести новый законопроект об ограничении продажи алкоголя. В документ могут включить полный запрет продажи алкоголя в малых бутылках, так называемых «малпках», минимальную цену на спиртное и требование продавать алкоголь на автозаправочных станциях без открытой витрины.

Как сообщает RMF24, проект могут внести в конце года или в начале следующего. Его содержание будет зависеть от завершения законодательной процедуры по другому антиалкогольному законопроекту, который уже одобрил Сейм и который на этой неделе должен рассмотреть Сенат.

Продажа алкоголя на АЗС

Заместитель председателя комиссии здравоохранения Виолетта Томчак из партии «Польша 2050» заявила, что покупатели на автозаправочных станциях не будут видеть алкоголь так, как в обычных магазинах. По ее словам, замысел заключается в том, чтобы посетителей АЗС не побуждали к приобретению спиртного.

Томчак также сослалась на исследование группы абстинентов из Гданьска, согласно которому 70–80% людей, переживающих алкогольный кризис, покупают алкоголь на заправках. Она отметила, что аналогичный принцип продажи без открытой витрины применяется к табачным изделиям.

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Минимальная цена и малые бутылки

По словам Томчак, минимальная цена на алкоголь должна дополнить запрет ценовых акций и снизить привлекательность покупки спиртного. Комиссия также хочет включить в проект полный запрет продажи алкоголя в малых упаковках.

Ранее депутаты от партии «Право и справедливость» внесли собственный законопроект о запрете продажи «малпок». Если комиссия внесет свою инициативу, Сейм может параллельно работать над обоими предложениями.

Законопроект, который уже находится на рассмотрении Сената, предусматривает общенациональный запрет ночной продажи алкоголя с 22:00 до 6:00, в том числе с исключением для заведений общественного питания. Он также содержит полный запрет рекламы и продвижения всех алкогольных напитков, включая пиво.

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