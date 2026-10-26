W Polsce eksperci Instytutu Badań Edukacyjnych przygotowali projekt nowej podstawy programowej przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”. Zakłada on większy nacisk na zajęcia praktyczne w szkołach ponadpodstawowych, w tym strzelanie, używanie dronów i przygotowanie do sytuacji kryzysowych. Informuje o tym RMF24.

Zajęcia praktyczne i zestaw przetrwania

Wśród proponowanego wyposażenia dydaktycznego wymieniono broń strzelecką, drony, maski przeciwgazowe, automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED oraz urządzenia do orientacji w terenie. Uczniowie mają także poznawać zasady postępowania podczas niebezpiecznych zdarzeń, w tym w razie zagrożeń związanych z dronami lub bronią masowego rażenia.

Projekt obejmuje tematy dotyczące przygotowania do sytuacji kryzysowych. Uczniowie mają być uczeni kompletowania zapasu przetrwania, który pozwoliłby im wytrzymać 72 godziny bez dostępu do podstawowych usług. Przewidziano także ćwiczenia ewakuacyjne i podstawowe działania obronne. Część zajęć proponuje się prowadzić w wyposażonych salach i na strzelnicach.

Jest to jednak jedynie projekt, a nie zatwierdzone zmiany. Ostateczny zakres programu będzie zależał od dalszych prac nad dokumentem i decyzji dotyczących jego wdrożenia.

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Pytania o przygotowanie nauczycieli i finansowanie

Przewodniczący WZZ „Forum-Oświata”, Sławomir Wittkowicz, oświadczył, że nauczyciele obecnie nie są gotowi do prowadzenia zajęć o charakterze wojskowym i strzeleckim. Jego zdaniem pedagodzy będą do tego potrzebowali profesjonalnego przygotowania i odpowiednich zezwoleń, a szkoły — specjalistów znających użycie broni i reagowanie na zagrożenia.

Marek Wójcik, zastępca dyrektora biura Związku Miast Polskich, również wskazał na nieprzygotowanie władz lokalnych do wprowadzania takich zajęć na szeroką skalę. Realizacja projektu może wymagać dodatkowych środków na wyposażenie, organizację ćwiczeń i przygotowanie personelu, a także współpracy z wojskiem i policją.

Przedmiot „Edukacja dla bezpieczeństwa” jest obowiązkowy w ósmej klasie szkoły podstawowej oraz pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych. Obecnie obejmuje kwestie bezpieczeństwa państwa, ochrony ludności, postępowania w sytuacjach kryzysowych, pierwszej pomocy, cyberbezpieczeństwa i orientacji w terenie.

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