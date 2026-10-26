波兰提议开设含射击和无人机内容的安全课——RMF24

波兰教育研究所的专家制定了“安全教育”科目新版教学大纲草案。该草案 предусматривает在中等教育机构中更加重视实践课程，包括射击、无人机使用以及危机情况准备。RMF24报道。

实践课程和生存物资包

建议使用的教学设备包括枪械、无人机、防毒面具、自动体外除颤器（AED）以及野外定向设备。学生还应学习在危险事件中的行为规则，包括面对与无人机或大规模杀伤性武器有关的威胁时。

该草案包含危机情况准备相关主题。计划教导学生配备生存物资，使其能够在无法获得基本服务的情况下维持72小时。草案还规定了疏散演练和基本防御行动。部分课程建议在配备设备的教室和射击场进行。

不过，这仅是一项草案，而非已经批准的变更。该课程的最终范围将取决于对文件的进一步工作以及有关实施的决定。

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教师培训和资金问题

WZZ“Forum-Oświata”负责人斯瓦沃米尔·维特科维奇表示，教师目前尚未准备好开展具有军事和射击性质的课程。依其评估，教育工作者将需要专业培训和相应许可，学校则需要熟悉武器使用和威胁应对的专家。

波兰城市联盟办公室副主任马雷克·武伊齐克也指出，地方当局尚未准备好大规模引入此类课程。实施该草案可能需要额外资金，用于设备、训练组织和人员培训，并需要与军队和警方合作。

“安全教育”是小学八年级和中等教育机构一年级的必修科目。目前，该科目涵盖国家安全、民事保护、危机情况下的行为、急救、网络安全和野外定向等问题。

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