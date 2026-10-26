В Польше предложили уроки безопасности со стрельбой и дронами — RMF24

В Польше эксперты Института образовательных исследований подготовили проект новой учебной программы предмета «Образование для безопасности». Он предусматривает больший акцент на практических занятиях в учреждениях среднего образования, в частности на стрельбе, использовании дронов и подготовке к кризисным ситуациям. Об этом сообщает RMF24.

Практические занятия и набор для выживания

Среди учебного оборудования, которое предлагают использовать, названы стрелковое оружие, дроны, противогазы, автоматические наружные дефибрилляторы AED и приборы для ориентирования на местности. Ученики также должны изучать правила поведения во время опасных событий, в том числе в случае угроз, связанных с дронами или оружием массового поражения.

Проект содержит темы подготовки к кризисным ситуациям. Школьников планируют обучать комплектованию запаса для выживания, который позволял бы продержаться 72 часа без доступа к базовым услугам. Также предусмотрены эвакуационные тренировки и базовые оборонительные действия. Часть занятий предлагают проводить в оборудованных классах и на стрельбищах.

В то же время это лишь проект, а не утвержденные изменения. Окончательный объем программы будет зависеть от дальнейшей работы над документом и решений о его внедрении.

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Вопросы к подготовке учителей и финансированию

Глава WZZ «Forum-Oświata» Славомир Витткович заявил, что учителя сейчас не готовы проводить занятия военного и стрелкового характера. По его оценке, для этого педагогам понадобятся профессиональная подготовка и соответствующие разрешения, а школам — специалисты, знакомые с использованием оружия и реагированием на угрозы.

Заместитель директора бюро Союза польских городов Марек Вуйцик также указал на неготовность местных властей масштабно внедрять такие занятия. Для реализации проекта могут понадобиться дополнительные средства на оборудование, организацию тренировок и подготовку персонала, а также сотрудничество с армией и полицией.

Предмет «Образование для безопасности» является обязательным в восьмом классе начальной школы и первом классе учреждений среднего образования. Сейчас он охватывает вопросы безопасности государства, гражданской защиты, поведения в кризисных ситуациях, первой помощи, кибербезопасности и ориентирования на местности.

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