У Польщі запропонували уроки безпеки зі стрільбою та дронами — RMF24

У Польщі експерти Інституту освітніх досліджень підготували проєкт нової навчальної програми предмета «Освіта для безпеки». Він передбачає більший акцент на практичних заняттях у закладах середньої освіти, зокрема на стрільбі, використанні дронів і підготовці до кризових ситуацій. Про це повідомляє RMF24.

Практичні заняття та набір для виживання

Серед навчального обладнання, яке пропонують використовувати, названо стрілецьку зброю, дрони, протигази, автоматичні зовнішні дефібрилятори AED і прилади для орієнтування на місцевості. Учні також мають вивчати правила поведінки під час небезпечних подій, зокрема у разі загроз, пов’язаних із дронами або зброєю масового ураження.

Проєкт містить теми підготовки до кризових ситуацій. Школярів планують навчати комплектувати запас для виживання, який давав би змогу протриматися 72 години без доступу до базових послуг. Також передбачені евакуаційні тренування та базові оборонні дії. Частину занять пропонують проводити в обладнаних класах і на стрільбищах.

Водночас це лише проєкт, а не затверджені зміни. Остаточний обсяг програми залежатиме від подальшої роботи над документом і рішень щодо його впровадження.

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Питання до підготовки вчителів і фінансування

Голова WZZ «Forum-Oświata» Славомір Вітткович заявив, що вчителі нині не готові проводити заняття військового та стрілецького характеру. За його оцінкою, для цього педагогам знадобляться професійна підготовка й відповідні дозволи, а школам — фахівці, обізнані з використанням зброї та реагуванням на загрози.

Заступник директора бюро Союзу польських міст Марек Вуйцік також вказав на неготовність місцевої влади масштабно запроваджувати такі заняття. Для реалізації проєкту можуть знадобитися додаткові кошти на обладнання, організацію тренувань і підготовку персоналу, а також співпраця з армією та поліцією.

Предмет «Освіта для безпеки» є обов’язковим у восьмому класі початкової школи та першому класі закладів середньої освіти. Нині він охоплює питання безпеки держави, цивільного захисту, поведінки у кризових ситуаціях, домедичної допомоги, кібербезпеки й орієнтування на місцевості.

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