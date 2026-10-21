联合国科索沃临时行政当局特派团团长彼得·杜埃警告联合国安理会，过去六个月里科索沃及该地区的紧张局势不断加剧。同时，他表示，该国的政治僵局似乎已经得到化解，阿纳多卢通讯社报道。

选举与机构组建

杜埃介绍了联合国秘书长的报告，并指出报告期于9月15日结束，但他也向安理会成员通报了后续事态发展。他提醒说，科索沃于6月7日在16个月内举行了第三次选举。据他所述，投票过程和平且具包容性，但此后政治不确定性和强硬言辞加剧。

10月6日，尤斯蒂娜·希罗卡-普拉当选科索沃总统。杜埃对她当选表示欢迎，并称她是担任该职务的第三位女性。他还指出，在长期政治对抗后，国家机构的组建令人鼓舞。

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呼吁追责与对话

UNMIK负责人强调，对袭击事件追究责任对于加强信任至关重要。他再次呼吁贝尔格莱德和普里什蒂纳当局全面合作，将参与2023年班尼斯卡袭击事件及2024年伊巴尔-莱佩纳茨输水渠袭击事件的人员绳之以法。

杜埃还表示，双方需要真诚致力于由欧盟斡旋的贝尔格莱德—普里什蒂纳对话。科索沃外交部长格劳克·康尤夫察称，该国是东南欧最稳定的民主国家之一。他还驳斥了报告中提出的说法，称其中所述事件包含虚假信息，并错误地将法律规范的适用或扰乱公共秩序解读为出于族裔动机的行为或侵犯权利。塞尔维亚外交部长马尔科·久里奇强调，UNMIK应重视民众的经历，而国际报告并不总能充分反映这些经历。

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