在美国，对总统唐纳德·特朗普经济政策的支持率已降至其两个总统任期内的最低水平。根据CNBC的一项民调，34%的登记选民认可总统在经济方面的表现，而65%不认可。

三个月来，对特朗普经济政策给予积极评价的人群占比下降了4个百分点，从7月的38%降至目前水平。与此同时，不认可的比例从60%升至65%。净支持率为负31个百分点，比前一次民调差9个百分点。

对经济的评价

十名受访者中有八人认为经济状况一般或糟糕，这是自2023年12月以来的最高水平。63%的受访者对经济的当前状况和前景持悲观态度。共和党人中持这种看法的比例较7月上升了6个百分点，至35%。

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特朗普的总体支持率保持相对稳定：40%的受访者认可他的工作，59%则不认可。总统的净总体支持率为负19个百分点，而一年前为负8个百分点。

选举前的情绪

这项针对1,000名登记选民的民调显示，52%的受访者倾向于由民主党控制国会，而45%支持由共和党控制。民主党7个百分点的领先优势比7月扩大了3个百分点。该研究的统计误差为正负3.1个百分点。

36%的参与者认为政府机构中的腐败是最重要的问题。食品、汽油和住房价格合计是57%受访者最主要的担忧。80%的受访者表示价格正在上涨，55%认为价格上涨速度快于通常水平。民调参与者认为，民主党在应对食品成本问题上会比共和党做得更好，领先16个百分点；而共和党在边境安全和移民问题上仍保持优势。

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