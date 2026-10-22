В США одобрение экономических действий президента Дональда Трампа снизилось до самого низкого показателя за оба его президентских срока. Согласно опросу CNBC, работу президента в сфере экономики одобряют 34% зарегистрированных избирателей, тогда как 65% ее не одобряют.

За три месяца доля тех, кто положительно оценивает экономические действия Трампа, снизилась на четыре процентных пункта — с 38% в июле. В то же время уровень неодобрения вырос с 60% до 65%. Чистый показатель одобрения составляет минус 31 пункт, что на девять пунктов хуже, чем в предыдущем опросе.

Оценки экономики

Восемь из десяти опрошенных назвали состояние экономики посредственным или плохим — это самый высокий уровень с декабря 2023 года. Текущее состояние и перспективы экономики пессимистично оценивают 63% респондентов. Доля таких оценок среди республиканцев выросла на шесть пунктов с июля — до 35%.

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Общий рейтинг Трампа остался относительно стабильным: 40% опрошенных одобряют его работу, а 59% — нет. Чистый общий рейтинг президента составляет минус 19 пунктов против минус восьми пунктов годом ранее.

Настроения перед выборами

Опрос среди 1 000 зарегистрированных избирателей показал, что 52% респондентов отдают предпочтение контролю демократов над Конгрессом, тогда как 45% поддерживают контроль республиканцев. Преимущество демократов в семь пунктов на три пункта больше, чем в июле. Статистическая погрешность исследования составляет плюс-минус 3,1 процентного пункта.

Наиболее важной проблемой 36% участников назвали коррупцию в органах власти. В совокупности цены на продукты, бензин и жилье являются главной заботой для 57% опрошенных. Восемьдесят процентов респондентов заявили, что цены растут, а 55% считают, что они повышаются быстрее, чем обычно. По мнению участников опроса, демократы лучше республиканцев справились бы с проблемой стоимости продуктов с преимуществом в 16 пунктов, тогда как республиканцы сохраняют преимущество в вопросах безопасности границ и иммиграции.

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