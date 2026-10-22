Схвалення економічних дій президента Трампа впало до мінімуму — CNBC

У США схвалення економічних дій президента Дональда Трампа знизилося до найнижчого показника за обидва його президентські терміни. Згідно з опитуванням CNBC, роботу президента в економіці схвалюють 34% зареєстрованих виборців, тоді як 65% її не схвалюють.

За три місяці частка тих, хто позитивно оцінює економічні дії Трампа, знизилася на чотири відсоткові пункти — з 38% у липні. Водночас рівень несхвалення зріс із 60% до 65%. Чистий показник схвалення становить мінус 31 пункт, що на дев’ять пунктів гірше, ніж у попередньому опитуванні.

Оцінки економіки

Вісім із десяти опитаних назвали стан економіки посереднім або поганим — це найвищий рівень із грудня 2023 року. Песимістично оцінюють поточний стан і перспективи економіки 63% респондентів. Частка таких оцінок серед республіканців зросла на шість пунктів від липня — до 35%.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Загальний рейтинг Трампа залишився відносно стабільним: 40% опитаних схвалюють його роботу, а 59% — ні. Чистий загальний рейтинг президента становить мінус 19 пунктів проти мінус восьми пунктів роком раніше.

Настрої перед виборами

Опитування серед 1 000 зареєстрованих виборців показало, що 52% респондентів віддають перевагу контролю демократів над Конгресом, тоді як 45% підтримують контроль республіканців. Перевага демократів у сім пунктів на три пункти більша, ніж у липні. Статистична похибка дослідження становить плюс або мінус 3,1 відсоткового пункту.

Найважливішою проблемою 36% учасників назвали корупцію в органах влади. Сукупно ціни на продукти, бензин і житло є головною турботою для 57% опитаних. Вісімдесят відсотків респондентів заявили, що ціни зростають, а 55% вважають, що вони підвищуються швидше, ніж зазвичай. На думку учасників опитування, демократи краще за республіканців упоралися б із проблемою вартості продуктів із перевагою у 16 пунктів, тоді як республіканці зберігають перевагу в питаннях безпеки кордонів та імміграції.

Читай нас у