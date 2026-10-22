W USA poparcie dla działań gospodarczych prezydenta Donalda Trumpa spadło do najniższego poziomu w obu jego kadencjach prezydenckich. Według sondażu CNBC pracę prezydenta w gospodarce pozytywnie ocenia 34% zarejestrowanych wyborców, podczas gdy 65% jej nie aprobuje.

W ciągu trzech miesięcy odsetek osób pozytywnie oceniających gospodarcze działania Trumpa spadł o cztery punkty procentowe — z 38% w lipcu. Jednocześnie poziom dezaprobaty wzrósł z 60% do 65%. Saldo poparcia wynosi minus 31 punktów, czyli o dziewięć punktów gorzej niż w poprzednim sondażu.

Oceny gospodarki

Ośmiu na dziesięciu ankietowanych określiło stan gospodarki jako przeciętny lub zły — jest to najwyższy poziom od grudnia 2023 roku. Obecny stan i perspektywy gospodarki pesymistycznie ocenia 63% respondentów. Odsetek takich ocen wśród republikanów wzrósł od lipca o sześć punktów — do 35%.

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Ogólny рейтинг Trumpa pozostał względnie stabilny: 40% ankietowanych aprobuje jego pracę, a 59% — nie. Saldo ogólnego poparcia dla prezydenta wynosi minus 19 punktów wobec minus ośmiu punktów rok wcześniej.

Nastroje przed wyborami

Sondaż przeprowadzony wśród 1 000 zarejestrowanych wyborców wykazał, że 52% respondentów woli kontrolę demokratów nad Kongresem, podczas gdy 45% popiera kontrolę republikanów. Siedmiopunktowa przewaga demokratów jest o trzy punkty większa niż w lipcu. Statystyczny margines błędu badania wynosi plus lub minus 3,1 punktu procentowego.

Korupcję w organach władzy za najważniejszy problem uznało 36% uczestników. Łącznie ceny żywności, benzyny i mieszkań są główną troską dla 57% ankietowanych. Osiemdziesiąt procent respondentów stwierdziło, że ceny rosną, a 55% uważa, że zwiększają się szybciej niż zwykle. Zdaniem uczestników sondażu demokraci lepiej niż republikanie poradziliby sobie z problemem kosztów żywności, z przewagą 16 punktów, podczas gdy republikanie zachowują przewagę w kwestiach bezpieczeństwa granic i imigracji.

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