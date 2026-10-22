美国法院叫停DHS在九个州的大部分选举行动——《国会山报》

加利福尼亚州一名联邦法官禁止美国国土安全部（DHS）在九个州开展大部分与选举相关的实地行动和访谈。该限制适用于该部门或其负责人马克韦恩·马林已知、怀疑或有合理理由怀疑拥有美国公民身份的人员，《国会山报》报道。

禁令的效力

该裁决由美国地区法官阿拉塞利·马丁内斯-奥尔金作出。其适用于加利福尼亚州、康涅狄格州、佐治亚州、密苏里州、内华达州、纽约州、宾夕法尼亚州、华盛顿州和威斯康星州。

法官指出，原告并未主张应全面禁止联邦官员调查联邦选举中的非法投票。不过，原告要求停止核查拥有合法投票权的美国公民，因为他们认为，此类行动会恐吓CNA/NNU成员，并威胁他们参与呼吁投票或协助其他选民。

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名单出错风险

马丁内斯-奥尔金在这份19页的裁决中指出，这些行动依赖于一份由不同来源汇编而成、规模庞大且不可靠的目标人员名单。她表示，美国没有关于居民公民身份状况的统一联邦数据库，因此即使在最佳条件下，核查也存在很高的出错风险。

法官还指出，行动期间实施的时间限制加剧了这一风险：DHS特工被要求使用商业数据库，在不超过12分钟内将一人从名单中移除。

该禁令将持续至11月3日中期选举当天晚上8时，或至投票站关闭。DHS未能立即向《国会山报》发表评论。马林此前表示，只有在出现威胁时，美国移民与海关执法局（ICE）才会被部署到投票站。

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