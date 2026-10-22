Sędzia federalna w Kalifornii zakazała Departamentowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA (DHS) prowadzenia większości operacji terenowych i rozmów związanych z wyborami w dziewięciu stanach. Ograniczenie dotyczy działań wobec osób, o których resort lub jego szef Markwayne Mullin wie, podejrzewa lub ma uzasadnione podstawy podejrzewać, że posiadają obywatelstwo USA, informuje The Hill.

Skutki zakazu

Decyzję wydała sędzia okręgowa USA Araceli Martinez-Olguin. Obejmuje ona Kalifornię, Connecticut, Georgię, Missouri, Nevadę, Nowy Jork, Pensylwanię, stan Waszyngton i Wisconsin.

Sędzia zaznaczyła, że powodowie nie twierdzili, iż urzędnikom federalnym należy całkowicie zakazać badania przypadków nielegalnego głosowania w wyborach federalnych. Jednocześnie powodowie domagali się zaprzestania kontroli obywateli USA, którzy mają legalne prawo do głosowania, ponieważ ich zdaniem takie działania zastraszają członków CNA/NNU i zagrażają ich udziałowi w apelach o głosowanie lub pomocy innym wyborcom.

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Ryzyko błędów na listach

W liczącym 19 stron orzeczeniu Martinez-Olguin wskazała, że operacje opierały się na dużej i niewiarygodnej liście osób objętych działaniami, sporządzonej z różnych źródeł. Jak stwierdziła, w USA nie ma jednej federalnej bazy danych dotyczącej statusu obywatelskiego mieszkańców, dlatego nawet w najlepszych warunkach kontrole wiążą się z wysokim ryzykiem błędów.

Sędzia wskazała również, że ograniczenia czasowe wprowadzone podczas operacji zwiększały to ryzyko: agentom DHS polecono poświęcać nie więcej niż 12 minut na usunięcie osoby z listy przy użyciu komercyjnych baz danych.

Zakaz będzie obowiązywał do godziny 20:00 w dniu wyborów połówkowych, 3 listopada, lub do zamknięcia lokali wyborczych. DHS nie udzieliło The Hill niezwłocznego komentarza. Mullin wcześniej oświadczył, że amerykańska Służba Imigracyjna i Celna (ICE) zostanie zaangażowana w lokalach wyborczych tylko w razie wystąpienia zagrożenia.

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