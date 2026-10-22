Unia Europejska i Wietnam 22 października w Brukseli w Belgii uzgodniły pogłębienie współpracy w dziedzinie handlu, inwestycji i surowców krytycznych. Prezydent Wietnamu Tô Lâm spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen oraz przewodniczącym Rady Europejskiej António Costą, informuje Anadolu Agency.

Handel i inwestycje

We wspólnym oświadczeniu strony wezwały do pełnego wdrożenia Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem oraz jak najszybszej ratyfikacji Umowy o ochronie inwestycji. Przywódcy zgodzili się również pracować nad rozwojem współpracy w zakresie surowców krytycznych.

UE i Wietnam zamierzają pogłębiać więzi w dziedzinie technologii, innowacji, edukacji, infrastruktury strategicznej i zielonej transformacji. Z zadowoleniem przyjęły również rozwój stosunków dwustronnych po podniesieniu ich w styczniu do rangi kompleksowego partnerstwa strategicznego.

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Bezpieczeństwo i zielona transformacja

Strony potwierdziły plany promowania inwestycji w ramach inicjatywy Global Gateway i Partnerstwa na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej. W oświadczeniu wskazano również na potencjał współpracy w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa zgodnie z ustawodawstwem, priorytetami i polityką każdej ze stron.

Obecna współpraca UE i Wietnamu obejmuje bezpieczeństwo morskie, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe i rozwój zdolności. Przywódcy osobno potwierdzili zaangażowanie w ochronę praw człowieka, w tym poprzez specjalny dialog dwustronny, a także podkreślili znaczenie skutecznej współpracy wielostronnej i międzynarodowego porządku opartego na zasadach.

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