Prezydent USA Donald Trump wezwał republikańskiego kandydata na gubernatora Ohio, Viveka Ramaswamy’ego, by nie wycofywał reklamy wyborczej wymierzonej w jego demokratyczną rywalkę Amy Acton. Wcześniej urzędujący gubernator stanu, republikanin Mike DeWine, określił spot jako bardzo niepokojący i wezwał sztab Ramaswamy’ego do jego usunięcia.

Reakcje DeWine’a i Trumpa

Jak podaje The Guardian, w spocie występuje matka Acton, Donna Arthur, z którą kandydatka, jak twierdzi, nie utrzymuje kontaktu od dziesięcioleci. Arthur nazywa córkę kłamczuchą i oświadcza, że nie powinna ona kierować stanem.

DeWine stwierdził, że członkowie rodzin kandydatów byli historycznie uznawani za osoby, których nie należy wykorzystywać w reklamie politycznej. Jednocześnie nie wycofał swojego poparcia dla Ramaswamy’ego, wyjaśniając to chęcią wsparcia całej listy republikańskich kandydatów w wyborach śródokresowych.

Trump skrytykował DeWine’a w serwisie Truth Social, nazywając go nielojalnym wobec Partii Republikańskiej. Prezydent oświadczył również, że doradził Ramaswamy’emu pozostawienie reklamy na antenie.

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Krytyka reklamy

Sztab Ramaswamy’ego potwierdził, że spot jest jego produkcją, i poinformował o zamiarze wydania 4 mln dolarów na jego emisję w całym stanie. Rzeczniczka sztabu Connie Luck oświadczyła, że sztab nie zgadza się z tym, co uważa za podwójne standardy mediów, ponieważ demokraci również wykorzystywali członków rodzin republikanów w swoich reklamach.

Acton wcześniej mówiła, że nie widziała matki od wielu lat. Według niej Arthur wyszła za mężczyznę, który wykorzystywał seksualnie Acton, gdy miała 12 lat, i pozostała z nim po interwencji policji. Brat kandydatki, Philip Stearns, powiedział, że on i Acton zostali odebrani matce po aresztowaniu ich ojczyma.

Republikański senator z Ohio Jon Husted powiedział, że nie emitowałby takiej reklamy. Demokrata Sherrod Brown nazwał nagranie odrażającym i wezwał wszystkich kandydatów do jego potępienia. Sekretarz stanu Ohio Frank LaRose również powiedział, że sam nie wykorzystałby podobnego spotu.

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