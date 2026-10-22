美国总统唐纳德·特朗普呼吁共和党俄亥俄州州长候选人维韦克·拉马斯瓦米不要撤下针对其民主党对手艾米·阿克顿的竞选广告。此前，该州现任州长、共和党人迈克·德瓦恩称该广告非常令人不安，并呼吁拉马斯瓦米的竞选团队将其撤下。

德瓦恩和特朗普的反应

据《卫报》报道，视频中出现了阿克顿的母亲唐娜·阿瑟。阿克顿表示，她与母亲已数十年没有联系。阿瑟称女儿是骗子，并表示她不应领导该州。

德瓦恩表示，候选人的家庭成员历来被认为不应成为政治广告的目标。与此同时，他没有撤回对拉马斯瓦米的支持，并解释称这是因为希望在中期选举中支持共和党候选人的整个名单。

特朗普在Truth Social上批评德瓦恩，称他对共和党不忠。总统还表示，他建议拉马斯瓦米继续播出该广告。

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对广告的批评

拉马斯瓦米的竞选团队确认，该视频由其制作，并表示计划花费400万美元在全州播放。竞选团队发言人康妮·拉克表示，竞选团队不同意其认为的媒体双重标准，因为民主党人也曾在广告中使用共和党人的家庭成员。

阿克顿此前表示，她已多年未见母亲。她称，阿瑟嫁给了一名在阿克顿12岁时对她实施性虐待的男子，并在警方介入后仍与他在一起。候选人的兄弟菲利普·斯特恩斯表示，在其继父被捕后，他和阿克顿被解除母亲的监护。

来自俄亥俄州的共和党参议员乔恩·休斯特德表示，他不会投放这样的广告。民主党人谢罗德·布朗称该视频令人厌恶，并呼吁所有候选人谴责它。俄亥俄州州务卿弗兰克·拉罗斯也表示，他本人不会使用类似的视频。

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