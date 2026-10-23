在美国，国防部长皮特·赫格塞思禁止所有五角大楼员工利用非公开信息，就美国未来军事行动在包括Kalshi和Polymarket在内的预测市场平台下注。《国会山报》对此进行了报道。五角大楼一名代表向该媒体证实了这份备忘录的真实性。

对军事安全的风险

赫格塞思在一份标注日期为周二的备忘录中表示，美国的对手正密切关注此类市场的动向。他称，军人、情报人员或该部门文职人员进行的、与军事事件结果相关的金融交易，可能会向其他市场参与者发出信号。

这位五角大楼负责人警告称，外国情报机构可能收集并利用此类信号，以预测美军调动、行动时间及其目标。他强调，军人的生命往往取决于对手是否会提前获悉计划中的行动。

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违规可能造成的后果

违反该要求者可能面临行政和纪律处分，在适当情况下，还可能依据《美国统一军事司法法典》或联邦法律受到刑事处罚。

这份备忘录发布约六个月前，美国军人甘农·范戴克被捕，他被怀疑利用机密信息，就委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗被捕一事在预测市场下注。检方称，范戴克参与了1月的行动策划，并在事件发生前下注约3.3万美元。4月底，他表示不认罪。

预测市场平台今年日益受欢迎，加剧了华盛顿对于官员可能利用内幕信息的担忧。国家安全专家曾警告，此类市场可能帮助不怀好意的参与者发现未来行动的迹象。

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